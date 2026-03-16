Donata al Museo di Leeds un’antica moneta cartaginese usata per pagare l’autobus

Una moneta in bronzo risalente al I secolo a.C. è stata donata al Museo di Leeds. La moneta, di origine cartaginese, è stata usata per pagare un biglietto dell’autobus. La scoperta di questo pezzo rappresenta un collegamento tra l’antico mondo di Cartagine e il presente. La moneta è stata recentemente trasferita nel museo britannico, dove sarà esposta al pubblico.

Roma, 16 marzo 2026 – Dall’antica Cartagine al Museo di Leeds. via autobus. Questo l’incredibile viaggio di una rara moneta in bronzo, coniata nel I secolo a.C. nella città cartaginese di Gadir, l’odierna Cadice (Spagna), utilizzata negli anni Cinquanta per pagare una corsa su un mezzo pubblico della città inglese. Custodita per decenni in una cassetta di legno. Dopo essere stata consegnata a un anonimo autista, la moneta arrivò nelle mani di James Edwards, che negli anni Cinquanta lavorava come cassiere capo della compagnia di trasporti di Leeds. Il suo compito era proprio quello di registrare e controllare gli incassi della giornata e quando trovava monete straniere, false o comunque non valide come valuta britannica, era solito metterle da parte e in alcuni casi regalarle a suo nipote Peter. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donata al Museo di Leeds un’antica moneta cartaginese... usata per pagare l’autobus Articoli correlati Leggi anche: Giorno della Memoria: incontro al Museo archeologico dell'Antica Capua Il Nettuno di Lione al Museo di scultura antica Giovanni BarraccoUn evento espositivo di assoluto rilievo, frutto di un prestigioso scambio internazionale, porta negli spazi del Museo di scultura antica Giovanni...