Giorno della Memoria | incontro al Museo archeologico dell' Antica Capua

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, il Museo archeologico dell'Antica Capua organizza un incontro dedicato a ricordare e riflettere sugli eventi storici legati alla Shoah. L'iniziativa, promossa dalla Direzione regionale Musei Campania, intende coinvolgere studenti e istituzioni locali nel mantenere viva la memoria e trasmettere valori di rispetto e tolleranza. Un momento di riflessione per condividere un passato che non deve essere dimenticato.

La mattina del 27 gennaio sarà dedicata all'incontro "I luoghi della memoria. Storie e immagini della guerra nel Casertano", in programma alle ore 11.00 nella sala conferenze del Museo archeologico nazionale dell'Antica Capua, a Santa Maria Capua Vetere. Una riflessione sui luoghi e sulle vicende della Seconda guerra mondiale nel territorio casertano, a cura di Giuseppe Angelone, che presenterà una panoramica sui luoghi più segnati dagli eventi bellici, illustrando, tra gli altri, il Parco della Memoria di San Pietro Infine, luogo simbolo della ferita profonda inferta dalla guerra alla comunità locale.

