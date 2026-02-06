Il Nettuno di Lione al Museo di scultura antica Giovanni Barracco

Da romatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo di scultura antica Giovanni Barracco ospita per la prima volta a Roma il celebre Nettuno di Lione. L’opera, proveniente da un prestigioso scambio internazionale, sarà visibile dal 6 febbraio al 7 giugno 2026. I visitatori potranno così ammirare da vicino uno dei capolavori più importanti del Museo di Lione, esposto nella sala al piano terra del Museo romano.

Un evento espositivo di assoluto rilievo, frutto di un prestigioso scambio internazionale, porta negli spazi del Museo di scultura antica Giovanni Barracco un ospite d’eccezione: dal 6 febbraio al 7 giugno 2026, nella sala al piano terra del Museo, per la prima volta a Roma si potrà ammirare la.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Nettuno Lione

Il Nettuno di Lione sbarca al Museo Barracco

Questa mattina il Museo Barracco ha accolto il Nettuno di Lione.

Lady Diana, al museo delle cere di Parigi nuova scultura della principessa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Nettuno Lione

Argomenti discussi: Il Nettuno di Lione al Museo Barracco; Il Nettuno di Lione arriva a Roma: al Museo Barracco uno dei grandi bronzi della Gallia romana; Il Nettuno di Lione arriva a Roma: capolavoro in bronzo in mostra al Museo Barracco; Roma, il Nettuno di Lione al Museo di scultura antica Giovanni Barracco.

il nettuno di lioneIl Nettuno di Lione approda a RomaRoma accoglie un ospite d’eccezione dal fascino antico e potente. Dal 6 febbraio al 7 giugno 2026, il Museo di scultura antica Giovanni ... msn.com

il nettuno di lioneIl Nettuno di Lione arriva a Roma: capolavoro in bronzo in mostra al Museo BarraccoDal Rodano alla Capitale un prestito eccezionale: la monumentale statua romana del dio del mare racconta l’arte della Gallia imperiale ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.