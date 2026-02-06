Il Nettuno di Lione al Museo di scultura antica Giovanni Barracco

Il Museo di scultura antica Giovanni Barracco ospita per la prima volta a Roma il celebre Nettuno di Lione. L’opera, proveniente da un prestigioso scambio internazionale, sarà visibile dal 6 febbraio al 7 giugno 2026. I visitatori potranno così ammirare da vicino uno dei capolavori più importanti del Museo di Lione, esposto nella sala al piano terra del Museo romano.

Un evento espositivo di assoluto rilievo, frutto di un prestigioso scambio internazionale, porta negli spazi del Museo di scultura antica Giovanni Barracco un ospite d'eccezione: dal 6 febbraio al 7 giugno 2026, nella sala al piano terra del Museo, per la prima volta a Roma si potrà ammirare la.

Questa mattina il Museo Barracco ha accolto il Nettuno di Lione.

