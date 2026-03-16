Domenica In di ieri ha visto Mara Venier rivolgersi con tono acceso a Teo Mammucari, chiamandolo “pirla” durante la trasmissione. La conduttrice si è scagliata contro il collega, rievocando il famoso “vaffa” che Mara Venier aveva rivolto a Mammucari in passato a Tú Sí Que Vales. La discussione si è svolta davanti alle telecamere, creando un momento di tensione in diretta.

Ricordate il vaffa di Mara Venier a Teo Mammucari a Tú Sí Que Vales? Di acqua sotto i ponti ne è poi passata, ma ieri a Domenica In si è di fatto consumato una sorta di revival, con la padrona di casa del pomeriggio festivo di Rai 1 inviperita con il collega. Tutto accade nei minuti conclusivi della trasmissione, quando la Venier ci tiene a sottolineare che “anche qui a Domenica In le belle storie ci sono. E tra le belle storie ce n’è una ed è questa”. Mentre lo dice, raggiunge e porta sotto i riflettori il cameraman Marco, alla sua ultima domenica di lavoro poiché prossimo alla pensione. Marco è il mio cameraman, è quello che in tutti questi anni mi ha fatto i primi piani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Domenica In, Venier sbotta contro Mammucari: “Sei un pirla”

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