Ma che stai a dì Tensione e ironia a Domenica In tra Mara Venier e Teo Mammucari

L’ultima puntata dell’anno di Domenica In su Rai 1 si presenta con un tono rilassato, tra discussioni leggere e momenti di ironia. Tra Mara Venier e Teo Mammucari si crea un’atmosfera di confronto tranquillo, arricchita da commenti spontanei e battute. Un modo per concludere la stagione televisiva con naturalezza e semplicità, mantenendo uno stile sobrio e vicino al pubblico.

L'ultimo appuntamento dell'anno con Domenica In su Rai 1 si apre in un clima apparentemente leggero, tra previsioni astrali e sorrisi. In studio va in scena il tradizionale oroscopo di Paolo Fox per il 2026, rivolto ai vip presenti, un classico di fine anno che mescola curiosità, pronostici e intrattenimento. Tutto procede secondo copione, finché una battuta di Teo Mammucari non cambia improvvisamente il tono della diretta. Al centro della scena c'è Mara Venier, padrona di casa e volto storico del contenitore domenicale di Rai 1, che decide di coinvolgere uno degli ospiti più imprevedibili per capire che cosa si aspetti dal nuovo anno.

