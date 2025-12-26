Canta Rò | Licata rende omaggio a Rosa Balistreri concerto con grandi nomi della musica popolare

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Canta Rò”, lo spettacolo dedicato a Rosa Balistreri, torna anche quest’anno per rendere omaggio alla voce che più di tutte ha raccontato dolore, dignità e passione della Sicilia. L’iniziativa rientra nel programma del Natale Licatese 2025 allestito dall’amministrazione comunale guidata dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

