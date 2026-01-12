Adescavano le vittime sui siti d’incontri e le rapinavano nei parchi | arrestati due fratelli
Due fratelli sono stati arrestati per aver adescato vittime sui siti di incontri e, una volta incontrate nei parchi isolati, averle rapinate. Le indagini hanno svelato un modus operandi ripetuto, che prevedeva incontri notturni con lo scopo di commettere furti. L'operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro queste forme di criminalità online e nelle zone pubbliche isolate.
Adescavano uomini tramite chat e siti di incontri online, fissavano appuntamenti notturni in luoghi isolati e poi scattava la rapina. È questo il modus operandi contestato a due fratelli di Mussolente, una ragazza di 21 anni e il fratello minore di 18, arrestati in flagranza nella prima mattinata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
