Adescavano le vittime sui siti d’incontri e le rapinavano nei parchi | arrestati due fratelli

Due fratelli sono stati arrestati per aver adescato vittime sui siti di incontri e, una volta incontrate nei parchi isolati, averle rapinate. Le indagini hanno svelato un modus operandi ripetuto, che prevedeva incontri notturni con lo scopo di commettere furti. L'operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro queste forme di criminalità online e nelle zone pubbliche isolate.

