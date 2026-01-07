Maignan e il Milan si avvicinano a un possibile rinnovo contrattuale, con un'offerta di 5,7 milioni che sembra rafforzare la posizione dei rossoneri. La Juventus sembra aver perso terreno nella corsa al portiere francese, aprendo nuovi scenari per il suo futuro. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa e le implicazioni per entrambe le squadre.

Maignan Juve, i rossoneri sono ormai a un passo dal rinnovo del francese grazie a un’offerta da 5,7 milioni che allontana i bianconeri. La Juve vede complicarsi terribilmente una delle piste più affascinanti per il futuro della propria porta. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Milan sarebbe ormai vicinissimo a blindare Mike Maignan, portiere francese classe 1995, con un rinnovo contrattuale che spegnerebbe le voci di un addio a parametro zero. Nelle ultime settimane, la Vecchia Signora aveva monitorato con estrema attenzione la situazione dell’estremo difensore, il cui accordo attuale scade nel giugno 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan Juve, svolta a sorpresa nel futuro del portiere: può rinnovare con il Milan a queste cifre! Tutti i dettagli

Leggi anche: Maignan Juve, il Milan ci riprova: sul piatto questa nuova offerta per convincere il portiere francese a rinnovare! Cifre e dettagli

Leggi anche: Muharemovic rinnova col Sassuolo! Svolta a sorpresa nel futuro dell’ex Juve accostato ai top club di Serie A: il comunicato con tutti i dettagli

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Maignan, c'è anche la Juve: il primo accordo e la retromarcia del Milan - Mike Maignan è stato l’eroe assoluto della vittoria del Milan nel derby di domenica sera, non solo per le parate del primo tempo su Marcus Thuram e Lautaro Martinez, ma soprattutto per il rigore ... tuttosport.com

Milan-Juve, intreccio Maignan: colpo in Serie A - Il futuro di Mike Maignan sotto la lente d’ingrandimento: il piano del Milan per il sostituto, occhio anche alla Juve Non è un mistero: il destino di Mike Maignan rimane uno dei temi caldi in casa ... calciomercato.it

Juventus, Moretto: ‘Occhio ai bianconeri per Maignan’ - La Juventus continua a muoversi con grande attenzione sul mercato, osservando con interesse ogni possibile occasione per migliorare la rosa a disposizione e garantire un salto di qualità in vista ... it.blastingnews.com

Maignan conquistato dall’ex Juve, per Buffon il numero uno al mondo: fiducia sul rinnovo Milan - facebook.com facebook

#Maignan conquistato dall’ex Juve, per #Buffon il numero uno al mondo: fiducia sul rinnovo #Milan x.com