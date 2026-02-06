Parma e il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie | la città ducale è la più virtuosa in Emilia Romagna
Parma si conferma la città più attiva in Emilia Romagna nel riutilizzo dei beni confiscati alle mafie. La città ducale ha già recuperato e riqualificato molti patrimoni illeciti, dimostrando un impegno concreto nella lotta alle organizzazioni criminali. In questo modo, Parma trasforma i beni confiscati in risorse utili per la comunità, rafforzando la propria posizione come esempio di buona pratica nella regione.
Parma si conferma la più virtuosa nella lotta alle mafie attraverso il riutilizzo sociale dei patrimoni illeciti. Secondo gli ultimi dati del 2026, Parma svetta per numero di beni recuperati: sono ben 19 gli immobili confiscati presenti sul territorio comunale (su un totale di 49 a livello.🔗 Leggi su Parmatoday.it
