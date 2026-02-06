Parma e il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie | la città ducale è la più virtuosa in Emilia Romagna

Parma si conferma la città più attiva in Emilia Romagna nel riutilizzo dei beni confiscati alle mafie. La città ducale ha già recuperato e riqualificato molti patrimoni illeciti, dimostrando un impegno concreto nella lotta alle organizzazioni criminali. In questo modo, Parma trasforma i beni confiscati in risorse utili per la comunità, rafforzando la propria posizione come esempio di buona pratica nella regione.

Parma si conferma la più virtuosa nella lotta alle mafie attraverso il riutilizzo sociale dei patrimoni illeciti. Secondo gli ultimi dati del 2026, Parma svetta per numero di beni recuperati: sono ben 19 gli immobili confiscati presenti sul territorio comunale (su un totale di 49 a livello.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Parma Lotta Alle Mafie

La regione Emilia-Romagna si piazza tra le prime in Italia per i beni confiscati alle mafie.

L’Emilia-Romagna si distingue come la regione italiana con la più alta percentuale di raccolta differenziata, superando il 79%.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Parma Lotta Alle Mafie

Argomenti discussi: Riutilizzo di beni confiscati, Parma la più virtuosa dell’Emilia-Romagna; Programmazione, freezer e ricette second life: ecco il vademecum per non sprecare cibo e risparmiare fino a 500 euro; Riciclo di materiale sportivo, coinvolti 23 Comuni e 46 scuole maceratesi; Dalle mani della criminalità al riutilizzo sociale: nel 2025 tre nuovi beni confiscati nel Forlivese.

Anche nei prossimi 3 giorni si alterneranno nubi, schiarite e rovesci in Emilia Romagna https://www.emiliaromagnameteo.com/ facebook

Marzabotto non è più Comune montano insieme ad altri otto in Emilia-Romagna x.com