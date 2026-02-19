Referendum sulla giustizia De Lucia | Riforma deleteria e inutile a rischio l' autonomia della magistratura

De Lucia denuncia che il referendum sulla giustizia potrebbe indebolire il sistema, sostenendo che la riforma proposta è dannosa e priva di utilità. Secondo lui, la misura mette a rischio l’indipendenza dei magistrati, poiché potrebbe portare il pubblico ministero sotto il controllo del potere esecutivo. Inoltre, evidenzia che la riforma non affronta i problemi reali della giustizia e che il metodo di selezione dei membri del Csm, basato sul sorteggio, potrebbe favorire la trasparenza, ma rischia di creare nuove zone d’ombra. La questione rimane aperta.

Il rischio dell'assoggettamento del pubblico ministero al potere esecutivo, l'irrilevanza della riforma sui reali problemi della giustizia, il pericolo che il sistema del sorteggio nella designazione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura porti nuove opacità: sono queste le dure critiche del procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, espresse in questi giorni in un'intervista al sito di approfondimento giuridico Giustiziainsieme.it, alla riforma della giustizia sulla quale i cittadini dovranno esprimersi attraverso il referendum in programma per il 22 e il 23 marzo prossimi.