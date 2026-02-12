Referendum giustizia | l’ex procuratore Troncone avverte autonomia della magistratura a rischio con il voto Sì

L’ex procuratore Maria Antonietta Troncone si schiera contro il referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Troncone avverte che votare Sì potrebbe mettere a rischio l’autonomia della magistratura. La sua posizione è netta: preferisce mantenere lo status quo per tutelare l’indipendenza dei giudici. Sul tema, non sono mancate le discussioni tra sostenitori e oppositori, ma Troncone insiste che il voto potrebbe avere conseguenze serie sulla separazione dei poteri.

Troncone si schiera contro il referendum sulla giustizia: «Autonomia della magistratura a rischio». L’ex procuratore di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, ha espresso con chiarezza il suo voto contrario al referendum sulla giustizia in programma per il 22 e 23 marzo. La sua posizione, resa nota durante la cerimonia di premiazione “Premio all’Impegno Quotidiano – Pasquale Campanello” ad Avellino, sottolinea la necessità di tutelare l’indipendenza della magistratura e preservare l’equilibrio tra le istituzioni dello Stato. Un intervento inatteso ad Avellino. La presa di posizione di Troncone, figura di spicco nella magistratura italiana, ha sorpreso molti presenti alla cerimonia che celebrava l’impegno civile e sociale di diverse personalità della provincia di Avellino.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Referendum Giustizia Referendum riforma della Giustizia, il procuratore Rossi: "Non indebolire la magistratura" Referendum sulla giustizia, il Pd è per il no: "Il Governo vuole porre un limite all'autonomia della magistratura" Il Partito Democratico dice no al referendum sulla giustizia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Referendum Giustizia, Landini: Mina la Costituzione e l'autonomia della magistratura Ultime notizie su Referendum Giustizia Argomenti discussi: Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Referendum giustizia, l’ex pm Palamara: Così si elimineranno le correnti; Ex magistrati, medici e registi: i 15 giuristi volenterosi che hanno cambiato il quesito per il referendum; Referendum giustizia, le mosse del governo dopo la decisione della Cassazione: news oggi. Referendum sulla giustizia, due esperti con idee opposte ci spiegano, punto per punto, perché votare sì oppure noCome cambierebbe la magistratura se vincesse il sì al referendum sulla giustizia? La «riforma Nordio» va a vantaggio dei cittadini o di chi, di volta in volta, detiene il potere? Rispondono Stefano Ce ... vanityfair.it Mario Monti: Referendum Giustizia? Da cosa dipenderà il mio votoL'ex Presidente del Consiglio Mario Monti ha detto la sua in vista del voto per il Referendum Giustizia ma anche sul caso Pucci-Sanremo. newsmondo.it Da una parte ci sono “le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria”. Loro, per Nicola Gratteri, voteranno “no” al referendum sulla Giustizia. Dall’altra parte, “voteranno per il ‘sì’ gli indagati, gli imputati, - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.