Negozi chiusi e corridoi deserti cosa è successo nel centro commerciale che sta per trasformarsi

Nel centro commerciale Kennedy di Brugherio, i negozi chiusi e i corridoi vuoti testimoniano un cambiamento in atto da oltre vent’anni. Quel che appare come un semplice abbandono nasconde un paradosso urbanistico che attraversa quattro decenni, riflettendo le trasformazioni e le sfide di un’area che sta per essere rivisitata e trasformata.

Terni deserta, tanti i negozi chiusi per ferie o per sempre - Negozi chiusi per ferie o per sempre, col risultato che tre vetrine su quattro restano al buio. ilmessaggero.it

Negozi chiusi a Milano, c’entra il caro affitti? Tra le «cause», la crescita vertiginosa dell’offerta di ristorazione - Il tema della «desertificazione commerciale» e della «londrizzazione dei prezzi» di Milano, introdotto da un recente servizio del Corriere sta suscitando un ampio dibattito sui social. milano.corriere.it

AVVISO: i nostri negozi rimarranno chiusi per inventario nei giorni 13 e 14 gennaio. Riapriremo regolarmente giovedì 15 gennaio. Grazie per la comprensione. - facebook.com facebook

GameStop continua la ritirata in USA: oltre 1.000 negozi chiusi in 2 anni x.com

