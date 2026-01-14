Negozi chiusi e corridoi deserti cosa è successo nel centro commerciale che sta per trasformarsi
Nel centro commerciale Kennedy di Brugherio, i negozi chiusi e i corridoi vuoti testimoniano un cambiamento in atto da oltre vent’anni. Quel che appare come un semplice abbandono nasconde un paradosso urbanistico che attraversa quattro decenni, riflettendo le trasformazioni e le sfide di un’area che sta per essere rivisitata e trasformata.
Dietro i corridoi semi-deserti del centro commerciale Kennedy di Brugherio si nasconde un paradosso urbanistico che attraversa quattro decenni. Questa infrastruttura zoppicante, apparentemente vittima di un ictus edilizio da cui non si è mai ripresa, custodisce insieme un mezzo fallimento e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
