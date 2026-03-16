Il 27 febbraio a Milano, in via Vittorio Veneto, un tram del servizio Tramlink è deragliato causando due decessi e circa cinquanta feriti. Tra le vittime ci sono Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky. Il conducente del tram è stato accusato di aver causato l’incidente. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Un tragico deragliamento del Tramlink a Milano, verificatosi il 27 febbraio in via Vittorio Veneto, ha provocato la morte di Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky, oltre a lasciare una cinquantina di persone ferite. Mentre l’indagine si concentra sul conducente convocato oggi in Procura, le autorità valutano se l’incidente sia attribuibile a un errore umano o a un guasto tecnico. L’uomo alla guida, dipendente dell’Atm, è stato accusato formalmente di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose, ma continua a sostenere di aver subito una sincope vasovagale improvvisa. Secondo la sua versione, tale malore sarebbe scaturito da un trauma all’alluce sinistro sostenuto mentre assisteva un passeggero in carrozzina durante la salita a bordo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Deragliamento Milano: 2 morti, il conducente accusato

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