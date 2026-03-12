Il 27 febbraio, a Milano, un tram della linea 9 è deragliato causando la morte di due persone e il ferimento di altre cinquantaquattro. L'incidente ha coinvolto il veicolo mentre percorreva la tratta urbana, e sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere i feriti e gestire la situazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Il deragliamento del tram della linea 9 a Milano, avvenuto il 27 febbraio, ha lasciato un bilancio tragico di due vittime e cinquantaquattro persone ferite. L’inchiesta giudiziaria sta procedendo con l’audizione di testimoni chiave per ricostruire le dinamiche dell’incidente che si è consumato all’incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. I magistrati Elisa Calanducci e Corinna Carrara hanno convocato due dipendenti dell’Azienda Trasporti Milanesi (Atm) per raccogliere elementi tecnici e testimoniali fondamentali. Al centro dell’indagine c’è Pietro M., il conducente sessantenne con trentaquattro anni di anzianità nell’azienda, attualmente indagato per reati gravi legati al disastro ferroviario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Deragliamento tram: due morti, il dolore del conducente

