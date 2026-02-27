Deraglia tram a Milano e investe alcune persone | due morti e 40 feriti Il conducente | Mi sono sentito male Meloni | Solidarietà a Milano

A Milano un tram della linea 9 è deragliato, finendo contro un edificio e investendo alcune persone. Il conducente ha dichiarato di essersi sentito male prima dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che stanno assistendo i feriti e liberando le persone rimaste incastrate sotto il mezzo. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Dalle prime ricostruzioni il mezzo andava ad altissima velocità. È di due morti - un è un sessantenne italiano e un uomo senza fissa dimora - e una quarantina di feriti, di cui tre gravi, 6 gialli 32 in codice verde, il primo bilancio dell'incidente avvenuto alle 16.12 a Milano per il deragliamento del tram 9 in viale Vittorio Veneto. Il tram era diretto a Porta Genova: i vigili del fuoco stanno completando le attività di estricazione e bonifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

