Gli esperti mettono in guardia sull’assistenza delle auto elettriche e sconsigliano questo marchio così diffuso

Acquistare un’auto elettrica BYD in Italia può sembrare una scelta moderna, ma alcuni consumatori segnalano difficoltà nell’assistenza post-vendita. Gli esperti mettono in guardia su questa marca, evidenziando potenziali problematiche nel supporto tecnico e nei servizi di assistenza. Prima di scegliere un modello BYD, è importante valutare attentamente la disponibilità di assistenza e la rete di assistenti autorizzati presenti sul territorio.

Comprare un’ auto elettrica BYD in Italia, per molti consumatori, è stato solo il primo passo. Il problema vero, in diversi casi, è arrivato dopo: quando è stato necessario rivolgersi all’assistenza. Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di automobilisti che raccontano difficoltà concrete nel rapporto con le officine autorizzate: appuntamenti rimandati, ricambi che non arrivano, comunicazioni frammentarie e tempi di attesa che si allungano senza spiegazioni chiare. Non si parla solo di guasti gravi, ma di una gestione dell’after-sales che, secondo molti utenti, non sempre riesce a stare al passo con la crescita del marchio sul mercato italiano. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Gli esperti mettono in guardia sull’assistenza delle auto elettriche e sconsigliano questo marchio così diffuso Leggi anche: Antitrust impone più trasparenza sull’autonomia delle auto elettriche Leggi anche: Questo dispositivo potrebbe ridurre di un terzo i tempi di carica delle auto elettriche Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gli esperti mettono in guardia sull’assistenza delle auto elettriche e sconsigliano questo marchio così diffuso - Assistenza BYD in Italia sotto accusa: appuntamenti che saltano, auto ferme e risposte che non arrivano. urbanpost.it

