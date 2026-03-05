I libri dentro la Sagra tra incontri e connessioni Accurso Tagano | Così nascono nuove opportunità per il settore

L'agrigentino, presidente regionale del sindacato di categoria, analizza il rapporto tra lettura, turismo e iniziative culturali in via Atenea durante la settimana del Mandorlo in Fiore Tra gli scaffali di una libreria passano storie personali, curiosità improvvise, lettori abituali e altri che magari entrano per la prima volta quasi per caso. Per Alessandro Accurso Tagano, libraio della via Atenea, la prossima settimana, quella del Mandorlo in fiore, sarà quella di una "invasione" di gente - ci si augura - che possa dare uno slancio anche a questo specifico settore, non solo alla ricettività. Lui è a anche presidente regionale e vicepresidente nazionale con delega al Meridione del Sil - Sindacato italiano librai.