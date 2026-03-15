Smart working e natalità lo studio globale su 38 Paesi conferma l’aumento delle nascite | +14,3% di fertilità e 12.800 culle piene in più stimate in Italia allineandosi agli standard esteri
Uno studio condotto su 38 paesi rivela che l'adozione dello smart working è collegata a un aumento del 14,3% delle nascite, con circa 12.800 culle in più stimate in Italia, dati che collocano il paese in linea con gli altri paesi analizzati. La ricerca evidenzia come il lavoro agile possa influenzare positivamente la fertilità delle famiglie.
Lo studio su 38 Paesi dimostra che il lavoro agile aumenta la fertilità del 14,3%, agevolando le famiglie e contrastando efficacemente il grave calo demografico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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