Delusione Rangers Qualiano | pareggio interno contro il Casapesenna capolista sempre più lontana

I Rangers Qualiano hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Casapesenna, formazione capolista. La partita si è conclusa con un risultato che non ha permesso ai padroni di casa di ottenere i tre punti e ha contribuito ad allontanare ulteriormente la squadra più avanti in classifica. La sfida si è svolta allo stadio locale, con entrambe le squadre che hanno tentato di conquistare la vittoria.

Pareggio amaro per i Rangers Qualiano: 1-1 interno contro il Casapesenna, capolista Gricignano sempre più lontano. Nella 26ª giornata del campionato di Promozione, Girone A, i Rangers Qualiano guidati da mister De Michele non vanno oltre l’1-1 tra le mura amiche, contro il Casapesenna. Un risultato che lascia l’amaro in bocca alla squadra e ai tifosi, soprattutto in vista della rincorsa al vertice della classifica. Il Gricignano, capolista, continua a fare la differenza e ora dista quattro punti dai Rangers, complicando la possibilità di accorciare le distanze in questo finale di stagione. La partita ha visto i padroni di casa cercare di imporre il proprio gioco, ma gli ospiti si sono dimostrati compatti e organizzati, riuscendo a strappare un punto prezioso in trasferta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Delusione Rangers Qualiano: pareggio interno contro il Casapesenna, capolista sempre più lontana Articoli correlati Rangers Qualiano, pareggio di carattere a Cardito: finisce 1-1 al “Papa”Vantaggio firmato Salazaro, poi la reazione del Cardito: i Rangers restano in vetta Un punto prezioso, conquistato con grinta e personalità, per i... Rangers Qualiano, un punto prezioso sul campo dell’Alvignano: la capolista resisteNonostante il pareggio, la squadra di mister Guerrera mantiene la vetta del Girone A di Promozione grazie alla sconfitta del Mondragone.