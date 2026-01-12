Rangers Qualiano ottiene un punto sul campo dell’Alvignano, mantenendo la leadership nel Girone A di Promozione. La squadra di mister Guerrera, pur non vincendo, conserva la prima posizione grazie alla sconfitta del Mondragone. Un risultato che conferma l’importanza di questa trasferta nel proseguimento della stagione.

Nonostante il pareggio, la squadra di mister Guerrera mantiene la vetta del Girone A di Promozione grazie alla sconfitta del Mondragone.. Un pareggio che sa di vittoria per i Rangers Qualiano. Sul campo dell’Alvignano, i ragazzi di mister Guerrera hanno portato a casa un 1-1 al termine di una partita intensa, combattuta e ricca di emozioni, dimostrando ancora una volta la forza e la solidità che li caratterizzano. P. Guatieri protagonista. A sbloccare il match ci ha pensato ancora una volta P. Guatieri, autore di una prodezza personale nei primi minuti, confermando freddezza sotto porta, qualità tecnica e leadership. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rangers Qualiano, un punto prezioso sul campo dell’Alvignano: la capolista resiste

Leggi anche: Rangers Qualiano, rimonta allo scadere a Casapesenna: 2-1 e capolista solitaria con una partita in più

Leggi anche: Mondragone – Rangers Qualiano 2-0: i rossoblù salutano la competizione e guardano avanti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ALVIGNANO-RANGERS QUALIANO - La capolista Rangers Qualiano farà visita, domenica alle 15, all'Alvignano, formazione dell'alto casertano, decima in classifica. I ragazzi di mister Guerrera sono reduci dalla vittoria di misura contro la Neapolis Mugnano, - facebook.com facebook