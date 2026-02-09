Rangers Qualiano pareggio di carattere a Cardito | finisce 1-1 al Papa

Alla fine è un punto che serve a poco, ma i Rangers Qualiano possono comunque sorridere. La squadra torna con un pareggio di 1-1 dalla trasferta a Cardito, uno risultato che mantiene il team in vetta alla classifica. Dopo il vantaggio di Salazaro, il Cardito ha reagito e ha trovato il pareggio, portando a casa un risultato che dà comunque morale. I Rangers hanno dimostrato carattere, anche se avrebbero potuto fare di più per chiudere la partita con i tre punti.

Vantaggio firmato Salazaro, poi la reazione del Cardito: i Rangers restano in vetta. Un punto prezioso, conquistato con grinta e personalità, per i Rangers Qualiano, che tornano dalla difficile trasferta di Cardito con un pareggio per 1-1 maturato allo stadio "Papa". Un risultato che permette ai rossoblù di restare in vetta alla classifica, confermando solidità e spirito battagliero. La gara si apre su ritmi intensi e grande equilibrio, ma sono i Rangers a colpire per primi: Oscar Salazaro, ancora una volta decisivo, si presenta dal dischetto e con freddezza trasforma il calcio di rigore che vale il vantaggio ospite.

