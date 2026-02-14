Jannik Sinner sorteggio sfortunato a Doha | gli avversari turno per turno Subito Machac!

Jannik Sinner affronta un sorteggio difficile a Doha, perché al suo primo turno incontra subito Machac. La partita si gioca sul cemento della capitale del Qatar tra pochi giorni, dal 16 al 22 febbraio.

Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo in occasione del torneo ATP 500 di Doha, che andrà in scena sul cemento della capitale del Qatar dal 16 al 22 febbraio. Il numero 2 del mondo riprenderà il proprio cammino agonistico dopo aver perso la semifinale degli Australian Open contro il serbo Novak Djokovic e inizierà un periodo di tre mesi in cui tutti i punti che conquisterà entreranno in classifica senza cambiali, visto che dodici mesi fa dovette scontare una squalifica. Il tabellone appare tutt’altro che semplice per il fuoriclasse altoatesino, che all’esordio dovrà vedersela contro il ceco Tomas Machac: debutto durissimo per il 24enne, che dovrà fare i conti con il numero 31 del ranking ATP, già battuto nei due precedenti disputati sul circuito maggiore (sempre nel 2024, quarti di finale del Masters 1000 di Miami e semifinale del Masters 1000 di Shanghai). 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani, alle 12 in Italia, si saprà quali avversari affronteranno Sinner ai Qatar Open 2026.

Il 15 gennaio, a Melbourne, si terrà il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2026, con inizio alle 04:30 italiane.

