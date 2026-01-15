Australian Open 2026 il tabellone di Jannik Sinner | i possibili avversari dal 1° turno alla finale

Ecco l’introduzione richiesta: È stato delineato il percorso di Jannik Sinner e degli altri partecipanti agli Australian Open 2026. In questa guida, si analizzano i possibili avversari che il tennista italiano potrebbe incontrare dal primo turno fino alla finale, offrendo una panoramica chiara e dettagliata sul tabellone dell’edizione 2026 del torneo.

È stato definito il cammino di Jannik Sinner e degli altri protagonisti dell'edizione 2026 degli Australian Open. Il fuoriclasse altoatesino, attuale numero 2 del ranking mondiale, andrà a caccia del terzo titolo consecutivo a Melbourne, con l'obiettivo di arricchire ulteriormente la propria "legacy". Il suo percorso nella terra dei canguri prenderà il via contro il francese Hugo Gaston. Un esordio tutt'altro che banale, poiché il transalpino è capace, grazie a continue variazioni di ritmo, di mandare fuori giri avversari dalle caratteristiche simili a quelle del pusterese. In tal senso, torna alla mente il precedente contro Corentin Moutet al Roland Garros 2024, quando Sinner andò in evidente difficoltà contro un rivale abile nel togliere riferimenti.

Australian Open, il tabellone maschile: Sinner parte con Gaston, Musetti nel quarto di Djokovic - Sorteggiato il tabellone maschile del primo Slam dell’anno: la difesa del titolo di Jannik Sinner inizierà contro Hugo Gaston Sorteggiato il tabellone maschile degli Australian Open 2026, primo torneo ... tennisitaliano.it

Australian Open 2026, il tabellone di Jannik Sinner: i possibili avversari dal 1° turno alla finale - È stato definito il cammino di Jannik Sinner e degli altri protagonisti dell’edizione 2026 degli Australian Open. oasport.it

Il possibile percorso di Jannik Sinner agli Australian Open R1 - Gaston R2 - Duckworth / Qualificato R3 - Fonseca / Nardi R4 - Khachanov / Mpetshi Perricard QF - Shelton / Ruud SF - Djokovic / Musetti F - Alcaraz / Zverev / Auger Aliassime x.com

Scatta il conto alla rovescia per il sorteggio dell’Australian Open 2026: ecco orari, copertura televisiva e possibili incroci. Con chi esordiranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz facebook

