De Laurentiis vuole trattenere Conte a tutti i costi | questa l’offerta del patròn partenopeo per far rimanere l’ex Juve ancora a Napoli
De Laurentiis propone il prolungamento del contratto ad Antonio Conte. Reduce dal trionfo in Supercoppa, potrebbe restare in azzurro per altri due anni. Aurelio De Laurentiis ha l’obiettivo prioritario di blindare il futuro tecnico del Napoli legando a lungo termine Antonio Conte al club partenopeo. Secondo le recenti indiscrezioni riportate da La Repubblica, il presidente azzurro vorrebbe estendere l’attuale accordo dell’allenatore di ulteriori due stagioni, spostando la scadenza naturale dal 2027 al 30 giugno 2029. Nonostante il contratto in essere garantisca già una certa stabilità, il patron del Napoli intende premiare il lavoro svolto dal tecnico salentino, specialmente dopo la vittoria del quarto scudetto e il recente successo ottenuto a Riad. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
