Sabatino Durante, agente Fifa e esperto di calcio brasiliano, ha annunciato che Antonio Conte non sarà più l’allenatore del Napoli l’anno prossimo. La decisione deriva dalla volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di puntare su un giovane talento emergente, invece di continuare con l’esperienza di Conte. De Laurentiis ha già iniziato a monitorare alcuni giocatori promettenti per rinforzare la squadra.

Sabatino Durante, agente Fifa, esperto di calcio brasiliano, è intervenuto a Radio Marte. “Sono felice per Alisson e per il gol: in Brasile ci sono tanti esterni bravi e più completi di lui, ma il ragazzo può migliorare ulteriormente. Lo avevo presentato – ha detto l’agente Fifa, esperto di calcio brasiliano, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – come giocatore tipo Neres, per velocità ed esplosività, ma ha ancora più fame, perché viene veramente dal nulla. Ha una fame terribile, è giovane e può fare lo ‘spacca partite’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Conte l’anno prossimo non sarà a Napoli. De Laurentiis punterà su un giovane in rampa di lancio”

Dopo la recente vittoria contro il Bologna e il successo nella Supercoppa italiana, Aurelio De Laurentiis ha commentato le prestazioni del Napoli e la gestione di Conte.

Dopo il successo in Supercoppa Italiana, Aurelio De Laurentiis ha commentato il momento del Napoli, sottolineando l’importanza di Antonio Conte per il club.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.