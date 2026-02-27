Infortunio Davis l’attaccante torna a disposizione di Runjaic! Da valutare i tempi di Solet le ultime in casa Udinese

L’attaccante dell’Udinese ha ripreso gli allenamenti con il gruppo dopo l’infortunio e ora è a disposizione di Runjaic. Sono ancora da valutare i tempi di recupero di Solet, mentre in casa Udinese si attendono aggiornamenti sugli ultimi sviluppi. Keinan Davis torna quindi a disposizione, mentre le condizioni di Solet restano da definire.

Materazzi va alla Juventus? Spunta il nome del nipote Gianfilippo: tutti i retroscena della possibile operazione Calciomercato Milan, Champions League come chiave di tutto: poi via ai rinnovi. Il quadro completo Lingard verso il Brasile: trattativa avanzata con il Corinthians. L’ex United piace anche in Major League Verona, Sammarco: «Per la sfida contro il Napoli recuperano Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro». Le parole Materazzi va alla Juventus? Spunta il nome del nipote Gianfilippo: tutti i retroscena della possibile... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Davis, l’attaccante torna a disposizione di Runjaic! Da valutare i tempi di Solet, le ultime in casa Udinese Conferenza stampa Runjaic pre Bologna Udinese: «Abbiamo bisogno di Davis, ecco come sta Solet»Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta... LIVE Alle 20.45 Verona-Udinese, le ultime: Zanetti si affida a Orban e Sarr. Runjaic con Davis(3-5-2) Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr. Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Torino, solo una contusione per Aboukhlal: gli esami escludono infortuni gravi; Lautaro, ecco l'esito: risentimento muscolare al soleo, rischia un mese di stop; Juventus, Vlahovic torna in campo: rientro previsto settimana prossima; Inter, infortunio Lautaro Martinez: l'esito degli esami. Udinese, infortunio Davis: c’è il verdetto per la 27^ giornataBuone notizie in casa Udinese in merito all’ infortunio di Davis. L’attaccante bianconero ha ripreso ad allenarsi con il gruppo squadra e, salvo clamorosi colpi di scena, sarà convocato per ... fantamaster.it Davis in gruppo: gioca Udinese-Fiorentina? Le ultime sulle condizioni dopo l'infortunioKeinan Davis ha smaltito l'infortunio all'adduttore e sarà convocato per Udinese-Fiorentina: la gestione da parte di Runjaic in vista del match di lunedì. goal.com Buone notizie in casa Udinese! Keinan Davis è rientrato in gruppo per allenarsi con i compagni dopo tre settimane di stop causa infortunio. L'attaccante inglese è stato inserito gradualmente nel lavoro di tattica e punta ora alla convocazione per la prossima - facebook.com facebook Quando torna #Davis dall’infortunio Due partite cerchiate in rosso x.com