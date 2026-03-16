Dopo la finale del Masters 1000 di Indian Wells contro Jannik Sinner, Daniil Medvedev ha commentato la partita e la sua situazione nel circuito. Ha descritto Sinner come un avversario molto forte e ha riconosciuto che battere Alcaraz ha avuto un significato speciale, paragonandolo a una vittoria nel torneo. Le sue parole sono state chiare e senza fronzoli, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza attuale.

Dopo la sconfitta nella finale del Masters 1000 di Indian Wells contro Jannik Sinner, Daniil Medvedev ha analizzato con grande lucidità la partita e il suo momento nel circuito, alternando riflessioni e dichiarazioni dirette. Il russo non ha nascosto un pizzico di rammarico, pur mantenendo una visione complessivamente positiva della settimana. “ È stato un torneo fantastico, con un livello di gioco molto alto, anche oggi. Certo, sono un po’ deluso di aver avuto dei momenti in cui avrei potuto giocare meglio. Jannik (Sinner, ndr.) è un giocatore formidabile, quindi è molto difficile affrontarlo. Nel complesso, sono contento della settimana e non vedo l’ora di giocare altre partite come questa “, ha raccontato in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Daniil Medvedev: “Sinner è un rivale formidabile, battere Alcaraz è stato come vincere il torneo”

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