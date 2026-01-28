Kyrgios ossessione Sinner | Alcaraz devi vincere il torneo Organizzo io la festa!

Nik Kyrgios non si ferma. Dopo aver commentato scherzosamente la possibile finale tra lui e Jannik Sinner, il tennista australiano ha lanciato una nuova frecciatina. In un’intervista, ha detto che Alcaraz deve vincere il torneo e che lui stesso sta organizzando la festa, lasciando intendere che si vede già in finale con il giovane italiano. Kyrgios ha anche aggiunto che Carlos Alcaraz è il suo preferito e che si divertirebbero insieme tutta la notte, alimentando la tensione tra i protagonisti del torneo.

Nick Kyrgios ha (forse) cambiato mestiere. Il suo rapporto con il tennis appare sempre più complicato e questo Australian Open ne è una conferma. Dopo aver rifiutato un invito per il tabellone di singolare, l'australiano è uscito sia dal torneo di doppio maschile sia dal doppio misto, disputato in coppia con Leylah Fernandez. Così, almeno a parole, Kyrgios ha deciso di voltare pagina e dedicarsi all'organizzazione di feste. Una in particolare: quella per Carlos Alcaraz, nel caso in cui lo spagnolo dovesse conquistare per la prima volta in carriera il titolo a Melbourne. Dopo la vittoria contro Corentin Moutet, come riporta The Age, Kyrgios e Alcaraz si sono incrociati alla Rod Laver Arena, in un'area riservata esclusivamente ai giocatori, ai rispettivi team e allo staff dell'Australian Open.

