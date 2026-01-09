L’ossessione di Daniil Medvedev | Anche quando ero all’apice pensavo a come battere Sinner e Alcaraz

Daniil Medvedev, ex numero uno del mondo, riflette sulla sua carriera e sulle sfide future. Dopo un 2025 difficile, caratterizzato dall’esclusione dalle ATP Finals e dal calo nella classifica, il tennista russo ha iniziato bene la nuova stagione. Con tre vittorie consecutive a Brisbane, si prepara agli Australian Open con l’obiettivo di risalire e di affrontare con determinazione i principali avversari, tra cui Sinner e Alcaraz.

Daniil Medvedev vuole mettersi alle spalle un 2025 abbastanza negativo, in cui ha fallito la qualificazione alle ATP Finals uscendo dalla top10 del ranking mondiale, e comincia in maniera incoraggiante la nuova stagione vincendo tre partite consecutive contro avversari di buon livello e approdando in semifinale al torneo ATP 250 di Brisbane, quando mancano una decina di giorni al via degli Australian Open. Il tennista russo, vincitore di uno Slam in carriera (US Open 2021) ed ex numero uno al mondo, ha toccato alcuni temi interessanti nella conferenza stampa andata in scena dopo il successo in tre set sul polacco Kamil Majchrzak: " Sarò sincero, fin da quando ero tra i primi tre o quattro del mondo pensavo molto a cosa avrei potuto fare contro Carlos e Jannik, a come poter migliorare e tutto il resto ".

