Un esterno zambiano, protagonista di una storia che va oltre il calcio, è stato recentemente dall’ospedale alla nascita di sua figlia. La sua vicenda ha attirato l’attenzione, lasciando in secondo piano le questioni sportive. La sua esperienza personale ha suscitato interesse tra i media, evidenziando come anche le vite degli atleti possano essere segnate da eventi importanti fuori dal campo.

2026-03-16 15:59:00 Calcio italiano: Il calcio a volte passa in secondo piano. E questo è quanto ha dimostrato l’esterno zambiano Banda Lameck protagonista di una di quelle storie che trascendono il calcio e lo lasciano, ovviamente, in secondo piano. Il giocatore del Lecce è stato dimesso dall’Ospedale Antonio Cardarelli, a Napoli, dopo essere stato ricoverato in ospedale dopo un collasso durante l’impegno della sua squadra a Napoli. Dopo aver ricevuto la dimissione per motivi medici, l’esterno si è subito diretto al Lecce con un obiettivo chiaro: arrivare in tempo per la nascita della sua prima figlia. Come riportato dallo stesso club italiano sui propri social network, Banda arrivò giusto in tempo per vivere uno dei momenti più importanti della sua vita: la nascita della sua primogenita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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