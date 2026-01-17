A Milano nasce Leila la biblioteca degli oggetti | perché comprare quando si può condividere?

A Milano nasce Leila, la biblioteca degli oggetti, un progetto che promuove la condivisione e il riuso. In un contesto urbano dove l’acquisto impulsivo prevale, questa iniziativa valorizza la riparazione e lo scambio tra cittadini, contribuendo a ridurre sprechi e a rafforzare il senso di comunità. Leila si propone come alternativa sostenibile e pratica, invitando a pensare diversamente al possesso e all’utilizzo degli oggetti quotidiani.

