A Milano nasce Leila la biblioteca degli oggetti | perché comprare quando si può condividere?
A Milano nasce Leila, la biblioteca degli oggetti, un progetto che promuove la condivisione e il riuso. In un contesto urbano dove l’acquisto impulsivo prevale, questa iniziativa valorizza la riparazione e lo scambio tra cittadini, contribuendo a ridurre sprechi e a rafforzare il senso di comunità. Leila si propone come alternativa sostenibile e pratica, invitando a pensare diversamente al possesso e all’utilizzo degli oggetti quotidiani.
Milano – La c ondivisione degli oggetti è una pratica lontana, che esiste da sempre. Protagonista della vita condominiale e dei quartieri, il gesto di prestare oggetti manifesta un sentimento comunitario, oggi perso da abitudini veloci e comode. Avere un armadio comune in città è stata la scintilla da cui è nata Leila, la biblioteca degli oggetti dove poter prendere in prestito uno strumento di cui si ha bisogno. Uno strumento che si vuole imparare a suonare, un gioco di società per una sera o un passeggino per qualche mese. Tra Dergano e Maciachini, quattro locali di diverso tipo hanno fatto spazio ai volontari e alle volontarie di Leila che, allo sportello, gestiscono la biblioteca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Leila Pasar, imprenditrice beauty iraniana che vive a Milano: «Quello che sta succedendo in Iran è una tragedia umanitaria. È questione di vita o di morte, di minuti, fino a quando questo regime può uccidere la gente?»
Leggi anche: Guida al bonus elettrodomestici 2025. Cosa si può comprare, come fare domanda e quando parte
A Milano nasce la Biblioteca dello Sport intitolata a Gianni Mura: chiunque potrà donare dei libri - Milano rende omaggio a Gianni Mura, che definire solo un grandissimo giornalista sportivo è altamente riduttivo. fanpage.it
Nel cuore della città, in via Merlo 1, Milano, nasce la nuova exclusive lounge ACI BluTeam, dedicata a una clientela privata selezionata. Uno spazio di lusso contemporaneo, dove comfort, riservatezza ed eccellenza definiscono l’esperienza. Il progetto architet - facebook.com facebook
«È successo un macello» «Nessuno nasce vegano» : cosa sono quei manifesti choc che invadono la metro a Milano x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.