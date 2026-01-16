Lodi Gdf scopre evasione fiscale da 250mila euro di due influencer Onlyfans

Le Fiamme Gialle di Lodi hanno individuato un’evasione fiscale di circa 250mila euro da parte di due influencer su Onlyfans. Attraverso un’attenta ricostruzione dei guadagni derivanti da abbonamenti e donazioni, sono state contestate imposte dirette, IVA e una tassa etica. L’indagine evidenzia l’importanza della corretta dichiarazione dei redditi anche nel settore digitale e dei contenuti online.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lodi hanno concluso due attività ispettive a carattere fiscale nei confronti di due influencer italiane, note su Onlyfans, piattaforma online di diffusione di contenuti per adulti, riuscendo a ricostruire i relativi guadagni, percepiti nel tempo, pari ad oltre 250.000 euro, derivanti dalla diffusione di contenuti sul web, senza tuttavia dichiararli al fisco. In particolare, grazie all’attività di polizia economica-finanziaria eseguita dai finanzieri del Gruppo Lodi, è stato possibile individuare le condotte totalmente evasive poste in essere dalle due influencer, le quali, attraverso la piattaforma britannica Onlyfans, hanno percepito proventi derivanti da canoni mensili di abbonamento dei propri follower e ricevuto “donazioni” via bonifico bancario, sui propri conti correnti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Lodi, Gdf scopre evasione fiscale da 250mila euro di due influencer Onlyfans Leggi anche: OnlyFans, star italiane sotto accusa: evasione fiscale per 250mila euro a Lodi Leggi anche: Due ragazze italiane su OnlyFans accusate di evasione fiscale: "Hanno guadagnato 250mila euro, senza dichiararli" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La GdF di Lodi scopre due star di Onlyfans che hanno evaso 250mila euro - (ANSA) – LODI, 16 GEN – La Gdf di Lodi ha concluso le indagini fiscali nei confronti di due star di Onlyfans riuscendo a ricostruire i loro guadagni pari, nel tempo, a oltre 250. msn.com

