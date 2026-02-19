Criptovalute la finanza scopre un' evasione fiscale per oltre mezzo milione di euro
Le Fiamme Gialle di Piacenza hanno scoperto un'evasione fiscale di oltre 500.000 euro, collegata all'uso di criptovalute. L’indagine ha coinvolto diversi conti online e ha portato al sequestro di fondi digitali ritenuti illeciti. Gli investigatori hanno seguito tracce digitali lasciate dai sospetti, che avevano nascosto i proventi attraverso piattaforme di scambio estere. La verifica si è estesa su tutto il territorio nazionale, portando alla luce un'ampia rete di operazioni irregolari. La Guardia di Finanza ha così smascherato un sistema di evasione ancora più diffuso di quanto si pensasse.
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza hanno concluso una complessa e articolata attività ispettiva, con proiezione su tutto il territorio nazionale, che ha consentito di individuare un'ingente evasione fiscale realizzata attraverso l'utilizzo di criptovalute e di strumenti di.
Foggia, accusa: evasione fiscale e autoriciclaggio con criptovalute, sequestro di beni Guardia di finanzaLa Guardia di Finanza di Foggia ha scoperto un'evasione fiscale e un autoriciclaggio tramite criptovalute, causate da un'operazione irregolare di un imprenditore locale.
