Dall' antipasto al dolce | menù per Pasqua 2026

Per Pasqua 2026, il menù include piatti che spaziano dall'antipasto al dolce, con specialità tradizionali e nuove proposte. Le famiglie si preparano a riunirsi intorno alla tavola per condividere i pasti, mentre i ristoranti presentano menu dedicati alla festività. La festa si caratterizza per l’uso di ingredienti stagionali e ricette che richiamano la tradizione pasquale.

Il pranzo pasquale è l'occasione perfetta per portare a tavola i freschi sapori della stagione primaverile. Ecco alcune idee per uno squisito menù di Pasqua con piatti che rispettano la tradizione La Pasqua è uno dei momenti più attesi della primavera: una festa che profuma di famiglia, un momento centrale nella cultura cristiana in cui anche il cibo ha un ruolo simbolico. Tavole imbandite, ricette della tradizione, convivialità e allegria: sono questi i segreti. Di regione in regione, i menù pasquali offrono un’ampia e gustosa scelta di ricette. Da nord a sud, piatti tradizionali o innovativi, accompagnano famiglie e amici in questa giornata di festa. 🔗 Leggi su Today.it

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