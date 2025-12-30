Il Cenone perfetto 2026 firmato dagli chef di Bologna | dall' antipasto al dolce ecco come stupire gli ospiti a Capodanno
Scopri il menu ideale per il Cenone di Capodanno 2026, proposto dagli chef di Bologna. Un percorso gastronomico dall'antipasto al dolce, con ricette semplici ma raffinate, pensate per sorprendere gli ospiti. Tre chef e un pasticciere di riconosciuta esperienza condividono le loro creazioni, offrendo un’idea di cena elegante e curata, perfetta per celebrare l’arrivo del nuovo anno con stile e gusto.
Tre chef e un pasticciere cult ci regalano le loro ricette per l'ultima serata del 2025. Ecco le portate a prova di masterchef firmate da Schettino de 'I Carracci', Ferrara di 'Scacco Matto agli Orti', Annunziata de 'I Portici' e Spinelli dell'omonima pasticceria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
