La famiglia Vance ha scelto di cenare in un ristorante di Buccinasco, dove hanno gustato un menu semplice ma vario. Hanno iniziato con un tagliere di salumi e formaggi, con il culatello che ha riscosso molto successo. Poi hanno ordinato carne alla griglia, una Fiorentina di qualità, cotta a media. Per i bambini, invece, sono arrivati tagliatelle al ragù, hamburger, patatine e insalata. La serata si è svolta senza intoppi, tra piatti tradizionali e un’atmosfera familiare.

Buccinasco (Milano), 8 febbraio 2026 – Per la famiglia Vance, una cena a base di antipasti alla Griglia sul Fuoco di Buccinasco, con il classico tagliere di salumi (hanno apprezzato in particolare il culatello) e f ormagg i, poi carne alla griglia, la tradizionale Fiorentina “selezione matura, cottura media”, specificano i proprietari del ristorante, mentre “i bambini hanno ordinato tagliatelle al ragù, hamburger, patatine fritte e insalata per gli adulti”. La famiglia Vance cena a Buccinasco: "Tagliere d'antipasti, Fiorentina e tagliatelle al ragù per i bambini" Il tavolo era da sette: i coniugi Vance con i genitori del vicepresidente e tre bambini, più la scorta e lo staff, per un totale di circa 40 persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

