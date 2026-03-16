Dall’Aids a Ebola fino al Covid 90 anni dell’Inmi Spallanzani di Roma

L'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma celebra 90 anni di attività. Nel corso del tempo, l'istituto ha condotto ricerche e interventi contro malattie come l'HIVAIDS, Ebola e, più di recente, il Covid-19. Durante questi decenni, l'ente ha rappresentato un punto di riferimento per la gestione e lo studio delle infezioni virali.

(Adnkronos) – L'Inmi Spallanzani di Roma compie 90. Negli anni l'istituto dedicatato alle malattie infettive ha affrontato tanti scenari, dalla lotta all'Hiv-Aids, passando per lo spauracchio del virus Ebola, fino a diventare il punto di riferimento della guerra alla pandemia Covid nel 2020. Questa mattina – alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, e dell'assessore regionale ai Servizi sociali, Massimiliano Maselli – l'Irccs ha inaugurato 'Casa Spallanzani'. "Si tratta di una foresteria con una ricettività di 22 posti... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Sanita’: all’Inmi Spallanzani di Roma corso di formazione sulla biosicurezzaUn corso di formazione presso lo Spallanzani di Roma ha coinvolto 150 operatori, arricchito da esperti e enti istituzionali. Covid, sei anni fa il ricovero di una coppia cinese allo Spallanzani. Massimo Galli e Matteo Bassetti: «Ecco come prepararsi a nuove pandemie»Era il 29 gennaio 2020 quando una coppia cinese arrivò allo Spallanzani di Roma: lui con polmonite interstiziale bilaterale, lei con sintomi lievi. Una selezione di notizie su Dall'Aids a Ebola fino al Covid 90 anni... Temi più discussi: Ischia, il racconto dell'orrore dal letto di morte: Io, violentata e contagiata con l'Hiv; Bologna, Hiv trasmesso alla figlia e non curato: genitori a processo per maltrattamenti; Hiv trasmesso alla figlia e non curato: genitori rinviati a giudizio per maltrattamenti; Hiv trasmesso al bimbo durante la nascita: oggi il rischio è (quasi) nullo. Dall'Aids a Ebola fino al Covid, 90 anni dell'Inmi Spallanzani di RomaQuesta mattina, alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma e dell'assessore regionale ai Servizi sociali Massimiliano ... adnkronos.com Dalla poliomielite al Covid, dal tifo all'Ebola: Istituto Spallanzani, 90 anni in prima linea contro le malattie infettivePrevenzione e cura delle malattie contagiose: nel quartiere Portuense di Roma, nel 1936, viene inaugurato un ospedale destinato a diventare un’eccellenza mondiale. È dedicato ... ilmessaggero.it Violentata da sieropositivo e morta per Aids: il pm chiede 24 anni di carcere. Articolo nei commenti In aula i video-denuncia della vittima dall'ospedale: 'Ricordo la prima volta, mi prese a pugni e mi violentò. È successo una decina di volte' - facebook.com facebook Violentata da sieropositivo e morta per Aids, pm chiede 24 anni di carcere. I fatti a Ischia. In aula i video-denuncia della vittima dall'ospedale #ANSA x.com