Sanita’ | all’Inmi Spallanzani di Roma corso di formazione sulla biosicurezza

L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha organizzato un corso di formazione rivolto agli operatori dei laboratori di biosicurezza di livello 3 e 4. L'iniziativa mira a aggiornare le competenze sulla gestione delle procedure di sicurezza e prevenzione delle infezioni, garantendo elevati standard di tutela e preparazione in ambito sanitario e di ricerca.

L’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha organizzato e ospitato un importante corso di formazione e aggiornamento dedicato agli operatori dei laboratori di biosicurezza di livello 3 e 4. È quanto si evince da una nota ufficiale emessa dallo Spallanzani. Questa iniziativa si è rivelata un’occasione fondamentale per la crescita professionale di 150 operatori provenienti da diverse regioni italiane, i quali hanno avuto l’opportunità di approfondire le loro competenze in un contesto altamente specializzato. Collaborazione con Enti Istituzionali. Oltre al contributo degli esperti dello Spallanzani, il corso ha visto la partecipazione di numerosi enti istituzionali, tra cui l’Istituto superiore di sanità, le forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica), l’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, l’Nbc di Rieti, l’ospedale pediatrico Bambin Gesù, e gli istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e Toscana e dell’Abruzzo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

