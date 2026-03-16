Dalla Generazione Alpha al cyberbullismo | come scuola e famiglia possono affrontare le sfide del presente

Da cesenatoday.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La relazione tra scuola e famiglia è fondamentale per affrontare le sfide attuali, come il cyberbullismo e l’educazione delle nuove generazioni. La collaborazione tra insegnanti e genitori è essenziale per creare un ambiente di supporto e sicurezza. La comunicazione costante tra le due parti permette di intervenire tempestivamente e di adottare strategie efficaci per proteggere i giovani.

L'appuntamento è promosso dalla scuola media "Viale della Resistenza". Esperti e istituzioni a confronto su Dsa, bullismo e cittadinanza digitale: l'ingresso è aperto a tutti La costruzione di una vera comunità educante passa necessariamente da una collaborazione stabile tra insegnanti e genitori. Attraverso un dialogo costante e una condivisione di responsabilità è, infatti, possibile accompagnare i ragazzi nell’affrontare le sfide educative, sociali e digitali del presente. Proprio su questo punto ci si soffermerà sabato 21 marzo, alle 15, nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto nel corso dell’evento pubblico ‘Pianeta scuola: sinergia tra insegnanti e genitori per aiutare gli studenti’. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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