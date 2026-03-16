Dalla Generazione Alpha al cyberbullismo | come scuola e famiglia possono affrontare le sfide del presente

La relazione tra scuola e famiglia è fondamentale per affrontare le sfide attuali, come il cyberbullismo e l’educazione delle nuove generazioni. La collaborazione tra insegnanti e genitori è essenziale per creare un ambiente di supporto e sicurezza. La comunicazione costante tra le due parti permette di intervenire tempestivamente e di adottare strategie efficaci per proteggere i giovani.

L'appuntamento è promosso dalla scuola media "Viale della Resistenza". Esperti e istituzioni a confronto su Dsa, bullismo e cittadinanza digitale: l'ingresso è aperto a tutti La costruzione di una vera comunità educante passa necessariamente da una collaborazione stabile tra insegnanti e genitori. Attraverso un dialogo costante e una condivisione di responsabilità è, infatti, possibile accompagnare i ragazzi nell’affrontare le sfide educative, sociali e digitali del presente. Proprio su questo punto ci si soffermerà sabato 21 marzo, alle 15, nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto nel corso dell’evento pubblico ‘Pianeta scuola: sinergia tra insegnanti e genitori per aiutare gli studenti’. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Scuola e famiglia, anche il prof. Maggi al convegno per affrontare le nuove sfide pedagogicheOffrire a genitori, insegnanti ed educatori un kit di strumenti concreti per affrontare le sfide pedagogiche del terzo millennio, sostenere la... Imperia: Filosofia in scena al Teatro Cavour, un ciclo di incontri per affrontare le sfide del presente.Il Teatro Cavour di Imperia ospita un ciclo di incontri, "Vivere con filosofia", che mira a portare il pensiero filosofico nel dibattito... Aggiornamenti e notizie su Dalla Generazione Alpha Discussioni sull' argomento La lingua al tempo della Alfabit Generation; Xbox Project Helix, primi kit agli sviluppatori nel 2027; HANDELSZEITUNG BUSINESS & FOOTBALL SUMMIT 2026: APERTE LE ISCRIZIONI; Le versioni Alpha di Project Helix saranno inviate agli sviluppatori nel 2027: Xbox lo conferma. Generazione Alpha protagonista: al via il nuovo dizionario di PordenoneleggeÈ partita l’edizione 2026 del Piccolo dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi, un progetto promosso dalla Fondazione Pordenonelegge in collaborazione con Treccani Cultura, con il ... it.blastingnews.com Intervenuto in una discussione sulle pagine di NeoGaf, KeplerL2, leaker che da mesi continua a fornire possibili anticipazioni sulle console di undicesima generazione, ha dichiarato che Sony e Microsoft puntano alla stagione natalizia del 2027 per lanciare P - facebook.com facebook