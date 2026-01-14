Scuola e famiglia anche il prof Maggi al convegno per affrontare le nuove sfide pedagogiche

Il convegno con il prof. Maggi riunisce scuola e famiglia per discutere delle sfide pedagogiche contemporanee. L’obiettivo è fornire a genitori, insegnanti ed educatori strumenti pratici e condivisi, per rafforzare il ruolo educativo delle famiglie e favorire un percorso integrato e coerente per i bambini da 0 a 6 anni. Un’occasione di confronto per affrontare le complessità del terzo millennio con approcci concreti e sostenibili.

Offrire a genitori, insegnanti ed educatori un kit di strumenti concreti per affrontare le sfide pedagogiche del terzo millennio, sostenere la funzione educativa delle famiglie e superare la frammentazione dei percorsi educativi 0-6 anni.Sabato 24 gennaio dalle 9 alle 13, il Teatro Candoni di.

Maturità, il prof Maggi: «Ipocrisia della scuola sugli esami orali saltati. I giovani non vogliono più essere presi in giro» - Prima lo studente del liceo scientifico Fermi di Padova che, ormai promosso, all'orale dell'esame di stato ha fatto scena muta ... ilgazzettino.it

Il prof Maggi contro i colleghi che fanno i “compagnoni”: “Molti pensano di farsi stimare non mettendo insufficienze” - Secondo molti sì, anche se in questi casi, a domanda così generica corrisponde spesso una risposta secca che non tiene conto di molti elementi che ... tecnicadellascuola.it

Lo strazio della famiglia Bridi, la vicinanza della scuola: un ulivo ricorderà la 19enne altruista che voleva studiare psicologia facebook

