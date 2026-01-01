Saldi al via Confcommercio | 137 euro a persona 4,9 miliardi il giro d’affari
I saldi invernali sono ufficialmente iniziati, con la Valle d’Aosta che apre le danze e le altre regioni che seguiranno nei giorni successivi. Si prevede che circa 16 milioni di famiglie partecipino a questa stagione di acquisti scontati, con una spesa media di circa 137 euro a persona. Il settore commerciale si attende un giro d’affari complessivo di circa 4,9 miliardi di euro.
Saldi invernali al via. Parte domani la Valle d’Aosta, seguita sabato 3 gennaio dalle altre Regioni. Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro. L’acquisto medio stimato a famiglia è di 303 euro. Sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali 2026.Per il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni “c’è grande attesa per i saldi invernali, appuntamento importante per il rilancio dei consumi di moda e per il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Saldi invernali al via, Confcommercio: “Giro d’affari da 4,9 miliardi”
Leggi anche: Roma è diventata la regina dei concerti. In tre anni un giro d'affari di oltre 2,5 miliardi di euro
Saldi invernali al via. Confcommercio, giro d'affari da 4,9 miliardi - Saranno 16 milioni, secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, le famiglie che si dedichera ... msn.com
Venerdì saldi al via: prevista una spesa di 137 euro a persona, per un giro d’affari di 4,9 miliardi. Ecco le regole - Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà c ... ilsole24ore.com
Saldi invernali 2026: shopping al via in tutta Italia. Giro d'affari di 4,9 miliardi di euro - Partono domani in Valle d'Aosta e il 3 gennaio nel resto del Paese. msn.com
Per Confesercenti Lombardia Orientale «di fronte ai pre-saldi serve trasparenza e concorrenza leale». Confcommercio stima il valore per la provincia di Brescia in 102,2 milioni di euro - facebook.com facebook
Il 3 gennaio al via i saldi in Emilia Romagna, "previsioni in crescita". Confcommercio: "Fiducia nel negozio tradizionale" #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.