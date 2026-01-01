Saldi al via Confcommercio | 137 euro a persona 4,9 miliardi il giro d’affari

I saldi invernali sono ufficialmente iniziati, con la Valle d’Aosta che apre le danze e le altre regioni che seguiranno nei giorni successivi. Si prevede che circa 16 milioni di famiglie partecipino a questa stagione di acquisti scontati, con una spesa media di circa 137 euro a persona. Il settore commerciale si attende un giro d’affari complessivo di circa 4,9 miliardi di euro.

Saldi invernali al via. Parte domani la Valle d’Aosta, seguita sabato 3 gennaio dalle altre Regioni. Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro. L’acquisto medio stimato a famiglia è di 303 euro. Sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali 2026.Per il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni “c’è grande attesa per i saldi invernali, appuntamento importante per il rilancio dei consumi di moda e per il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

