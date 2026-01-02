Saldi al via giro d’affari da 6 miliardi

I saldi invernali sono ufficialmente iniziati, segnando l’apertura di una delle stagioni commerciali più attese dell’anno. Dopo le festività natalizie, i negozi offrono sconti e promozioni su vari prodotti, contribuendo a un giro d’affari stimato in circa 6 miliardi di euro. Questa fase rappresenta un’occasione per i consumatori di approfittare di prezzi ridotti, mantenendo un approccio sobrio e consapevole agli acquisti.

Passati i cenoni di Natale e San Silvestro, partono ufficialmente i saldi invernali, ma quest'anno più che un via sembrano una formalità. Da oggi in Valle d'Aosta e da domani nel resto d'Italia con l'eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano i negozi aprono le vendite di fine stagione, che dovrebbero generare un giro d'affari complessivo di circa 6 miliardi di euro, secondo le stime di Confesercenti. «Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro», ha commentato l'Ufficio Studi di Confcommercio. In realtà, però, quasi 2 milioni di italiani avrebbero già approfittato dei «pre-saldi» scattati dopo Natale.

