Dalla dinastia Alemagna nasce l’innovativa T’A Milano
Dalla famiglia Alemagna nasce T’A Milano, un marchio che si distingue per la sua capacità di anticipare e influenzare le tendenze del settore. La storia della famiglia è strettamente legata a questo progetto, che porta avanti con il cognome e l’eredità di una tradizione consolidata. La nouvelle marque si presenta come un esempio di innovazione nel panorama.
CONTA tutto: la storia, il cognome che si porta, la capacità di anticipare le tendenze se non addirittura di sollecitarle. Ma alla fine, conta colpire i clienti e i consumatori con prodotti di qualità, accattivanti e invoglianti. Ed è esattamente la genetica di T’A Milano, la società avviata da Tancredi e Alberto Alemagna prendendo ispirazione dal bisnonno Gioachino che a Milano, negli anni Venti, aveva creato un marchio che avrebbe monopolizzato per decenni l’immaginario degli italiani in materia di pasticceria e lievitati. Figli d’arte, seppure privati della possibilità di utilizzare il brand Alemagna (nel frattempo acquisito da Bauli), nel 2008 i due fratelli milanesi avevano deciso di far rivivere i fasti della storia di famiglia investendo in un comparto che poteva in qualche modo ricordarla e celebrarla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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