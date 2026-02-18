Banca Widiba DiAloga Nasce la App innovativa

Widiba introduce DiAloga, la prima app di home banking con intelligenza artificiale generativa, perché vuole rendere più semplice e immediata la gestione dei conti dei clienti. La nuova applicazione permette di conversare con la banca come si farebbe con una persona, offrendo risposte rapide e operazioni dirette. DiAloga si rivolge a tutti gli utenti che desiderano un modo più naturale di interagire con il proprio saldo o di fare pagamenti, eliminando i passaggi complicati. La banca digitale del Gruppo Montepaschi punta così a rivoluzionare il rapporto tra clienti e servizi finanziari.

Widiba, la Banca digitale del Gruppo Montepaschi, lancia una novità assoluta nel panorama delle banche italiane: DiAloga, la prima App di home banking con Intelligenza artificiale generativa integrata, "che trasforma il modo in cui i clienti interagiscono con la banca, rendendo l'esperienza completamente "conversazionale" sia per operazioni informative che dispositive", si annuncia nella nota stampa. Con l'App DiAloga, Banca Widiba "introduce una nuova modalità di interazione tra cliente e banca: grazie a un'interfaccia evoluta, sarà possibile svolgere le principali operazioni bancarie - come bonifici, analisi delle spese, analisi patrimoniale - semplicemente dialogando con l'App, sia tramite testo, sia tramite voce.