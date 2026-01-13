Teatro Era bilanci e futuro | Ridare spinta innovativa Nasce il premio Grotowski

Il Teatro Era di Pontedera, guidato dal direttore artistico Stefano Massini, si concentra sulla valorizzazione dei giovani e sull’innovazione. A un anno dalla sua gestione, l’istituzione ha registrato un positivo riscontro di pubblico e introduce nuove iniziative, tra cui il premio Grotowski, volto a promuovere la ricerca teatrale e il talento emergente. Questi sviluppi segnano un passo importante nel percorso di rilancio e crescita del teatro locale.

Il Teatro Era di Pontedera guarda sempre di più ai giovani. Ad un anno dal suo insediamento, Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana di cui il Teatro Era fa parte, ha illustrato i risultati raggiunti, sottolineando il grande successo di pubblico e le sale piene, e annunciando alcune novità. In particolare, per quando riguarda il teatro pontederese, si è partiti dalla storia e dall'identità teatrale pontederese per riprendere un percorso al fianco dei giovani. "Il nome di Jerzy Grotowski è indissolubilmente legato a Pontedera – l'annuncio di Massini –. Qui il regista polacco, figura tra le più rivoluzionarie del Novecento, ha sviluppato l'ultima fase della sua ricerca, trasformando la città in un polo di attrazione per artisti di tutto il mondo.

