dalla cura meticolosa della chioma al trucco less is more ecco i segni distintivi della sua bellezza royal

Kate Middleton, con la sua eleganza discreta e cura dei dettagli, rappresenta un esempio di bellezza sobria e raffinata. La sua attenzione alla cura della chioma e all’approccio naturale al trucco sono tra i tratti distintivi del suo stile. In occasione del suo 44° compleanno, il 9 gennaio, si conferma come un’icona di stile e di eleganza, apprezzata da molte donne come punto di riferimento quotidiano.

Kate Middleton ha compiuto 44 anni (il 9 gennaio) confermandosi un'icona di bellezza, oltre che punto di riferimento di stile per milioni di donne. Mai ostentata, la bellezza della Principessa di Galles è discreta, elegante, fresca e misurata. In un'epoca ossessionata dai visi ultra liftati e ritoccati, la principessa dimostra che i 40 sono i nuovi 30 e che, con le giuste accortezze, è possibile preservare in "low manteinance" una chioma di seta e una pelle di pesca.

