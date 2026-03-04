paris fashion week 2026 naomi watts con caschetto bon ton da balmain e gli altri beauty look delle star in front row

Durante la Paris Fashion Week 2026, Naomi Watts ha sfoggiato un caschetto bon ton firmato Balmain, attirando l’attenzione tra le star presenti in prima fila. Accanto a lei, altre celebrità hanno scelto look di bellezza che hanno catturato i riflettori, mentre il mondo della moda si concentra sugli eventi nel capoluogo francese. La settimana della moda continua a essere il palcoscenico principale per le ultime tendenze.

Labbra brillanti in rosa per Kate Moss Lila Moss con trucco “clean girl aesthetic”. La super modella stupisce con nuovo colore di capelli più scuro. Labbra di pesca per Michelle Pfeiffer. Labbra cherry e un tocco di illuminante nell'angolo interno dell'occhio rendono il trucco non banale. La matita nera è applicata solo nell'angolo interno della rima cigliare per allungare l'occhio. L'inconfondibile coda bionda della star. Nude look e capelli lisci al vento. Glass hair da urlo. I ricci più belli di Parigi. Capelli scalti rosso mogano lucidissimi. Hime cut scalato e wispy e viso mat. Caschetto riccio anni '20 con finger waves 🔗 Leggi su Vanityfair.it

