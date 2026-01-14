Referendum Giustizia Nordio alza il tiro | Serve perché il Csm non caccia i magistrati inadeguati
Il ministro Nordio sottolinea l’importanza del referendum sulla giustizia per garantire che il CSM possa intervenire efficacemente contro i magistrati inadeguati. Pur riconoscendo le diverse opinioni sul tema, insiste sulla necessità di un dibattito pacato e basato su principi giuridici. La questione riguarda la revisione delle modalità di valutazione e responsabilità nella magistratura, con l’obiettivo di rafforzare il funzionamento del sistema giudiziario italiano.
Il Guardasigilli ha spiegato di essere consapevole della presenza di posizioni diversificate sul referendum, ma di volersi assicurare che queste vengano espresse sempre "in modo pacato ed essenzialmente giuridico". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
