Referendum Giustizia Nordio alza il tiro | Serve perché il Csm non caccia i magistrati inadeguati

Il ministro Nordio sottolinea l’importanza del referendum sulla giustizia per garantire che il CSM possa intervenire efficacemente contro i magistrati inadeguati. Pur riconoscendo le diverse opinioni sul tema, insiste sulla necessità di un dibattito pacato e basato su principi giuridici. La questione riguarda la revisione delle modalità di valutazione e responsabilità nella magistratura, con l’obiettivo di rafforzare il funzionamento del sistema giudiziario italiano.

Referendum Giustizia, Nordio dice che il ricorso contro la data è inutile e conferma il voto il 22 e 23 marzo - Il ministro della Giustizia Nordio ha detto che il ricorso presentato dal comitato dei 15 giuristi guidati dall'avvocato Guglielmi è "inutile" ... fanpage.it

Nordio: «Sul referendum sulla Giustizia l'Anm ha paura di confrontarsi con me» VIDEO - «La data del confronto "deve ancora essere fissata, ma solo loro che hanno esitato: io mi sono dichiarato disponibile. msn.com

Referendum giustizia: il Tar boccia il ricorso del comitato del No sulla data del voto x.com

#ottoemezzo Referendum giustizia, Marco Travaglio: "Non succederà più ciò che accadeva prima e che accade anche oggi, cioè che un Ministro, se indiziato di un reato, venga indagato" facebook

