Esplora la Kalsa il cuore arabo di Palermo | un tour alla scoperta di uno dei quartieri più antichi della città

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 Dicembre alle ore 10:30 unisciti a noi per un nuovo tour alla scoperta della Kalsa, antico quartiere arabo nel centro storico di Palermo. Insieme scopriremo l'autenticità di una parte della città antica poco conosciuta e indagata. Un luogo dove storia e tradizione interagiscono con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

esplora la kalsa il cuore arabo di palermo un tour alla scoperta di uno dei quartieri pi249 antichi della citt224

© Palermotoday.it - Esplora la Kalsa, il cuore arabo di Palermo: un tour alla scoperta di uno dei quartieri più antichi della città

Leggi anche: Esplora la Kalsa, il cuore arabo di Palermo

Leggi anche: Esplora la Kalsa, il cuore arabo di Palermo

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.