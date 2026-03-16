Dal detergente al solare la skincare diventa solida e in stick

La skincare in stick sta conquistando sempre più spazio nel mondo della cura della pelle, passando dai classici prodotti liquidi o in crema a formulazioni solide e facili da usare. Dopo aver visto comparire rossetti, fondotinta, blush e illuminanti, ora i prodotti in stick si stanno affermando anche come soluzioni pratiche e compatte per la routine quotidiana. Questa novità si inserisce in un mercato in continua evoluzione.

All’inizio c’erano i rossetti, poi fondotinta, blush e illuminanti. Oggi, invece, arriva la skincare in stick. Sieri, contorno occhi, detergenti, maschere e solari abbracciano il formato solido, diventando pratici e tascabili. Non c’è da stupirsi! I vantaggi della skincare in stick sono più di uno. Essendo anidri, per esempio, richiedono meno spreco d’acqua in fase di produzione e sono più concentrati: ciò significa che serve meno prodotto per ottenere gli stessi risultati di una formula cremosa o liquida. Inoltre, i cosmetici in stick superano i controlli in aeroporto e si prestano a un’applicazione di precisione. Skincare in stick: come funziona. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dal detergente al solare, la skincare diventa solida e in stick Articoli correlati Roc Derm Correxion Firming Serum Stick, il siero al retinolo stick che rivoluziona la skincare anti-ageRoc Derm Correxion Firming Serum Stick, il siero stick al retinolo per contrastare le rughe Prodotto smart in grado di risolvere con semplicità... La dieta mediterranea diventa skincare: dalla cultura olearia alla cura quotidiana della pelle con OlivellaLa dieta mediterranea è considerata da decenni uno dei modelli più efficaci e sostenibili legati al benessere: non una formula rigida, ma un insieme...